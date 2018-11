Assystem : confirme ses objectifs pour l'exercice en cours

08/11/2018 | 17:54

Assystem fait état ce jeudi soir d'une croissance de son chiffre d'affaires consolidé de +10,1% à 323 millions d'euros sur 9 mois (+4,6% en données organiques).



La croissance du chiffre d'affaires consolidé a enregistré une certaine accélération au 3ème trimestre, à +20,3% (dont +13,4% en organique, +7,4% d'effet périmètre et -0,5% d'effet de la variation des taux de change).



Dans le détail, les revenus sur 9 mois issus des activités 'Energy & Infrastructure', 'Staffing' et 'Divers' s'affichent respectivement à 283,3 millions d'euros (+4,8% en organique), 33,1 millions d'euros (+2,9% en organique) et 6,6 millions d'euros.



'Assystem confirme les objectifs annuels suivants : une croissance de son chiffre d'affaires 2018 publié d'au moins 10% par rapport à 2017, dont au moins +15% au second semestre ; un montant de ROPA consolidé au moins équivalent à celui dégagé en 2017 (26,0 ME), et en progression marquée au second semestre par rapport au ROPA dégagé au second semestre 2017 ; un free cash‐flow supérieur à 5% du chiffre d'affaires annuel', indique le groupe.





