Assystem : dividende approuvé en AG

29/06/2020 | 08:00

Assystem indique que son assemblée générale mixte de vendredi a approuvé l'ensemble des résolutions soumises, dont un dividende d'un euro par action au titre de 2019. La mise en paiement est fixée au 10 juillet et le détachement du coupon interviendra le 8 juillet.



L'assemblée a aussi approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Virginie Calmels, Miriam Maes, Dominique Louis et Gilbert Lehmann ainsi que les nominations de Julie Louis, Pierre Guénant, Vincent Favier et MC Conseil (représentée par Michel Combes).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.