Assystem : en hausse, un analyste passe à l'achat

09/11/2018 | 16:38

Le titre Assystem avance ce vendredi soir de +0,2% à une heure de la clôture, au lendemain de résultats trimestriels solides et après un relèvement de recommandation de la part d'Invest Securities.



L'analyste relève en effet sa recommandation sur Assystem de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours revu à 30,4 euros, contre 27 euros précédemment, mettant en avant 'un potentiel de rebond suite au très bon troisième trimestre'.



'La société d'ingénierie a publié des résultats +5% supérieurs à nos attentes, montrant une accélération nette dans le nucléaire et un spectaculaire retour dans le vert de l'activité hors nucléaire', souligne l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études pense qu'il peut être intéressant de se positionner sur le titre, qui a reculé de 8,9% sur un mois, jusqu'aux résultats annuels, afin de profiter du bon quatrième trimestre et d'évaluer si l'accélération peut se poursuivre en 2019.





