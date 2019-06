Assystem : étend son engagement pour l'insertion des personnes en situation de handicap

Assystem, groupe international d'ingénierie, annonce la signature de son 3ème accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap dans le cadre de son engagement pour la diversité. Les axes prioritaires s'inscrivent autour d'objectifs ambitieux en termes de recrutement, maintien dans l'emploi et de recours au secteur protégé et adapté.

Depuis 2007 par le biais de sa Mission Handicap, édifiée sous le patronage de sa mission d'entreprise, Assystem encourage le recrutement et facilite les conditions de travail des personnes en situation de handicap. Renforcée en 2013, cette politique se mène via un engagement et de nombreuses actions portées au plus haut de l'entreprise et encadrées par la signature d'accords d'entreprise qui se renouvellent et s'enrichissent au fil des années.

Ce 3ème accord, prévu pour une durée de 4 ans s'articule autour de différents axes : certains, représentent des priorités de l'entreprise depuis la création de la Mission Handicap (formation, sensibilisation, recrutement et maintien dans l'emploi) et d'autres, plus récents, complètent la dynamique du plan d'actions : adaptation aux mutations technologiques et accroissement de la collaboration avec les acteurs du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA).

La réussite de cet accord repose sur des actions internes mais aussi externes :