Assystem : mettra en oeuvre la transition énergétique ouzbèque

19/06/2019 | 10:12

Le groupe Assystem annonce avoir signé en mai un accord pour la mise en oeuvre de la transition énergétique de l'Ouzbékistan.



Ce pays d'Asie centrale vise à doubler sa production d'électricité. Le nouveau mix énergétique prévu devrait inclure des capacités de production nucléaire civile et de nouvelles infrastructures de production sur bases gaz et éolienne.



'L'accord s'inscrit dans ce contexte. Il prévoit la création d'ici fin 2019 d'une joint-venture entre les autorités ouzbèkes et Assystem, destinée à encadrer leur coopération dans le domaine couvert. Assystem interviendra pour concevoir, coordonner et gérer des projets permettant la mise en oeuvre du nouveau mix énergétique du pays (nouvelles infrastructures de production, réseaux de transports et distribution d'électricité...)', explique Assystem.





