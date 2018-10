Assystem : organise son 1er Handi Hackathon

Assystem, groupe indépendant d'ingénierie organise son tout 1er Handi Hackathon, jeudi 25 octobre à Paris. Cet hackathon aura pour finalité de développer des projets numériques et innovants autour du handicap dans le cadre des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Le jeudi 25 octobre, à Paris (espace de co-working, Le 253, 10ème arrondissement), Assystem organise son premier Handi Hackathon à l'initiative de son entité Assystem Connect, travaillant sur les sujets digitaux. Dans le cadre de son engagement depuis plus de dix ans en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, Assystem proposera une journée de réflexion et de cohésion avec ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients autour d'ateliers sur l'innovation et la sensibilisation au handicap.

« Chez Assystem, nous portons la conviction que la diversité favorise la richesse et la créativité dans l'entreprise. Elle constitue une plus-value pour l'ensemble des équipes et est inscrite dans l'ADN d'Assystem » déclare Emmanuelle Capiez, SVP Ressources Humaines chez Assystem.

A l'occasion de cette journée, les 150 invités se pencheront sur des domaines variés comme la cybersécurité, la domotique, le digital et la sécurité physique, afin de faire émerger des solutions répondant à des problématiques rencontrées par des personnes en situations de handicap. Le focus sera mis sur les trois thématiques suivantes : le bâtiment intelligent, l'intelligence artificielle et la sécurité.

Tout au long de la journée, les équipes réfléchiront à des solutions concrètes pouvant être mises en oeuvre dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les pistes de réflexions viseront à l'émergence de projets innovants et réalistes qui devront pouvoir être techniquement et économiquement mis en oeuvre. Les projets lauréats seront ensuite proposés aux clients et réalisés par les équipes d'Assystem Connect.

« Les projets technologiques et digitaux sur lesquels nous travaillons dans l'entreprise doivent avant tout être au service des utilisateurs. Ce hackhaton nous permet d'allier enjeux technologiques et humains, deux sujets au coeur du développement d'Assystem. Senior Vice-Présidente Assystem Connect.

Sur demande auprès du service presse, les journalistes sont invités à assister à la soirée.