Assystem : organise une soirée recrutement #INCREDIBLENGINEERS

Assystem recherche les talents de demain pour contribuer aux plus grands projets de l'ingénierie mondiale.

Assystem, groupe leader d'ingénierie, accompagne sa campagne de recrutement de 2 000 nouveaux collaborateurs d'une soirée dédiée #INCREDIBLENGINEERS.

Jeudi 20 septembre, au cœur de Paris, Assystem organise une soirée recrutement. Elle débutera par une série de courtes conférences lors desquelles des collaborateurs viendront présenter le groupe et partager leur expérience tandis que d'autres intervenants reviendront sur les projets majeurs sur lesquels les besoins en recrutement sont importants. La soirée se prolongera autour d'un cocktail et d'une opération de job dating pour que candidats et collaborateurs échangent sur les opportunités du groupe. Près de 150 candidats sont attendus.

Plus de 2000 postes sont à pourvoir en France et à l'international dans les secteurs du nucléaire, du transport, du digital et de la sécurité, des infrastructures et des sciences de la vie. Assystem recherche des ingénieurs juniors et expérimentés, dans les métiers de la sûreté, du génie civil, de la mécanique et l'électrique, du management de projet, du démantèlement, de l'ingénierie systèmes, du contrôle commande,…

« Nous sommes dans une dynamique de croissance continue et nous avons, par conséquent, de forts besoins de recrutement, en particulier sur les profils juniors », explique Emmanuelle Capiez, SVP Ressources Humaines chez Assystem.

Si vous souhaitez participer et rejoindre la communauté #INCREDIBLENGINEERS, envoyez votre CV à incrediblengineers@assystem.com