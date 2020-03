Assystem : remporte un contrat dans le cadre du projet ITER

12/03/2020 | 15:13

Le groupe Assystem annonce ce jeudi avoir remporté un contrat pour la conception finale de la phase 1 et l'essai du prototype du système de télémanipulation du 'divertor' du réacteur du projet ITER.



Ce projet est le plus grand équipement d'énergie de fusion du monde, et est construit à Cadarache, dans le sud de la France.



'Le système de télémanipulation du 'divertor' du réacteur ITER est l'un des premiers systèmes développés au sein de la contribution européenne pour ITER par Fusion For Energy (F4E), l'organisation européenne en charge de l'engagement européen sur le projet. Précurseur, il est le premier dispositif à appliquer une expertise industrielle à des projets de fusion comportant une approche en matière d'ingénierie système, de sécurité par conception, de sauvetage et récupération, et de fiabilité incluant le durcissement', explique Assystem.



