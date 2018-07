Assystem : signe la Charte de la Diversité

Le groupe Assystem formalise son engagement en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale en signant les 6 points qui composent la Charte de la Diversitéâ:

Sensibiliser et former les dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité ;

Respecter et promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines qui sont notamment l'embauche, la formation, l'avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs ;

Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et ethnique dans l'effectif, aux différents niveaux de qualification ;

Communiquer auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'engagement pris en faveur de la non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet engagement ;

Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue avec les représentants des personnels ;

Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de l'engagement pris de non-discrimination et de diversité : actions mises en œuvre, pratique et résultats.

« Signer cette Charte est pour Assystem une évidence et le prolongement naturel des multiples actions que nous menons depuis une dizaine d'années déjà. Non seulement la diversité est pleinement une source de valeur, mais encore sa défense est-elle un devoir moral qu'une entreprise engagée vers la croissance d'avenir ne peut que respecter », justifie Dominique Louis, P-dg d'Assystem.

Une Mission Handicap et un réseau #IncredibleWomen pour contrer les discriminations

Dès 2007, Assystem s'est doté d'une Mission Handicap, placée sous le statut de la mission d'entreprise, qui vise à sensibiliser l'ensemble du groupe et des collaborateurs aux enjeux liés au handicap dans l'emploi, afin de favoriser l'intégration de nouveaux collaborateurs en situation de handicap et de sécuriser leur maintien dans l'emploi. Chaque année, Assystem organise ainsi entre autres, une journée de sensibilisation. La dernière s'est déroulée le 12 juin 2018 en présence de joueurs de l'équipe de France de cécifoot qui, entre démonstration et mise en situation, ont permis à de nombreux collaborateurs de s'immerger dans une situation de handicap et de mesurer le talent que celle-ci n'empêche pas d'avoir.

En 11 ans, le taux d'emploi de personnes en situation de handicap chez Assystem est passé de 0,8% à 2,5%, le nombre de recrutements de personnes en situation de handicap a été multiplié par 6 et le recours au secteur protégé par 5. Assystem est également partenaire de l'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées).

En parallèle, Assystem s'est engagé depuis plus de dix à ans à promouvoir l'égalité d'accès pour les femmes aux métiers du secteur de l'industrie. En 2010, le groupe a fondé son réseau interne, #INCREDIBLEWOMEN, avec comme objectif d'recruter plus de femmes dans l'entreprise et de les promouvoir au plus haut niveau de management.

En 2018, Assystem a noué un partenariat avec l'association Elles Bougent, dont l'objectif est de promouvoir le développement de vocations féminines dans les métiers de l'industrie et de la technologie, dès le lycée et dans les études supérieures.

Assystem a mis en œuvre d'autres actions concrètes en faveur de l'équité, matérialisées notamment par l'instauration d'une Charte pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, en 2011 et 2012, la signature de deux accords d'entreprise en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle.