Assystem : signe un accord avec le Ministère de l'Energie d'Ouzbékistan

Assystem, groupe international d'ingénierie, représenté par Stéphane Aubarbier, son Directeur Général Opérations, a signé le 16 mai à Tachkent avec le Ministère de l'Energie de la République d'Ouzbékistan, représenté par Sherzod Khodjayev, vice-Ministre de l'Energie, un accord pour la mise en œuvre de la transition énergétique du pays.

Un projet énergétique d'envergure

La République d'Ouzbékistan vise à doubler sa production d'électricité, en portant sa capacité installée de 13 à 27 gigawatts d'ici à 2030. Le nouveau mix énergétique devrait inclure des capacités de production nucléaire civile et de nouvelles infrastructures de production sur bases gaz et éolienne.

L'accord s'inscrit dans ce contexte. Il prévoit la création d'ici fin 2019 d'une joint-venture entre les autorités ouzbèkes et Assystem, destinée à encadrer leur coopération dans le domaine couvert.

Assystem interviendra pour concevoir, coordonner et gérer des projets permettant la mise en œuvre du nouveau mix énergétique du pays (nouvelles infrastructures de production, réseaux de transports et distribution d'électricité…).

Assystem, partenaire de la transition énergétique

L'augmentation de la production d'électricité est à la fois une condition et un corollaire du développement économique de nombreux pays. Le défi est de répondre à l'augmentation de la demande en énergie tout en assurant la durabilité de l'approvisionnement énergétique et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.

Assystem soutient le développement de l'énergie décarbonée partout dans le monde, et accompagne les différentes parties prenantes de ce développement (acteurs majeurs du marché, autorités compétentes et pays nouveaux entrants en matière d'énergie nucléaire civile…) dans la résolution des problématiques énergétiques et la réalisation des projets complexes qui y sont associés.

« Nous sommes fiers de prendre part à la nouvelle et ambitieuse politique énergétique de la République d'Ouzbékistan. Ce projet confirme l'engagement d'Assystem pour le développement d'une énergie sûre et décarbonée à travers le monde, à commencer par le développement de l'énergie nucléaire. Il incarne notre capacité à aider les pays et les opérateurs à accélérer leur transition énergétique. En outre, il confirme le succès de notre développement au Moyen-Orient et en Asie Mineure. » déclare Stéphane Aubarbier.