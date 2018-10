Assystem : signe un contrat avec Rosatom

Assystem a remporté un premier contrat avec le conglomérat nucléaire russe Rosatom pour participer au développement d'une centrale nucléaire en Égypte à El Dabaa.

Assystem assistera AtomStroyExport, société d'ingénierie appartenant au Groupe Rosatom, en charge de la réalisation du projet El Dabaa, pour l'obtention des licences et des permis nécessaires à la construction de la centrale nucléaire.

Ce projet confirme et renforce la stratégie de développement d'Assystem, sa capacité à se développer à l'international et son expertise en ingénierie nucléaire. Assystem a pour vocation d'accompagner les pays « nouveaux entrants » dans le développement de leur programme nucléaire et de soutenir les grandes filières exportatrices en dehors de leur pays d'origine.

Assystem a remporté ce contrat grâce à son rayonnement international et à son expertise reconnue dans le secteur nucléaire.

Stéphane Aubarbier, COO Assystem, a déclaré : « Nous sommes fiers de contribuer au futur de l'industrie nucléaire et à l'approvisionnement en énergie décarbonée de l'Égypte,de l'Arabie Saoudite et des Emirats-Arabes-Unis. Nous contribuons à la réussite des projets nucléaires à travers le monde et nous efforçons à rendre cette énergie toujours plus compétitive et sûre. »

L'électricité produite grâce au projet contribuera à répondre à la demande énergétique de l'Égypte, qui a augmenté de plus de 10 %, chaque année, depuis 2010[1]. En outre, le projet aura un impact significatif sur la réduction de la pollution environnementale engendrée par les combustibles fossiles. Enfin, ce projet sera structurant pour l'économie et le secteur énergétique de l'Égypte pour les années à venir et fera de cette dernière un pays exportateur d'électricité, générant des revenus considérables et créant des milliers d'emplois.

