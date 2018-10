Assystem : un contrat pour une centrale nucléaire en Égypte

11/10/2018 | 10:56

Assystem annonce avoir remporté un contrat avec Rosatom, un conglomérat nucléaire russe, portant sur le développement d'une centrale nucléaire en Égypte.



Assystem sera chargée d'assister AtomStroyExport, une société d'ingénierie appartenantà Rosatom, pour l'obtention des licences et permis nécessaires à la construction de la centrale à El Dabaa.



'Ce projet confirme et renforce la stratégie de développement d'Assystem, sa capacité à se développer à l'international et son expertise en ingénierie nucléaire', commente le groupe.





