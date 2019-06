Assystem : une entreprise attractive chez les jeunes selon le cabinet Universum

Assystem, groupe international d'ingénierie, comptant aujourd'hui plus de 5 700 collaborateurs dont plus de 3 500 en France fait partie des entreprises les plus attractives en France.

Le cabinet d'études internationales Universum a réalisé une enquête auprès de plus de 15 000 répondants pour évaluer l'attractivité des entreprises en tant qu'employeur auprès des jeunes.

Assystem a encore progressé dans le classement cette année et figure dans le Top 100 !

Chaque année, Assystem accueille plus de 2000 ingénieurs, dont une large proportion de jeunes diplômés, pour accompagner les plus grands projets de l'ingénierie mondiale.

Pour atteindre ces objectifs de recrutement ambitieux, Assystem mène une politique active de recrutement auprès des populations étudiantes et jeunes diplômés afin de les sensibiliser aux richesses et aux opportunités du secteur.

Pour rejoindre la communauté #INCREDIBLENGINEERS, consultez nos offres sur Jobs.assystem.com