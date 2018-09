Assystem : vise un résultat opérationnel 2018 au moins équivalent à 2017

10 septembre (Reuters) - Le groupe d'ingénierie et de conseil en innovation Assystem , qui avait averti en juin sur ses objectifs 2018 à cause de coûts plus élevés que prévu, a confirmé lundi ses prévisions annuelles

* il vise une croissance de son chiffre d'affaires 2018 publié d'au moins 10% par rapport à 2017, dont au moins +15% au second semestre

* un montant de ROPA (résultat opérationnel d'activité) consolidé au moins équivalent à celui dégagé en 2017 (26,0 millions d'euros) et en progression marquée au second semestre par rapport au ROPA dégagé au second semestre 2017 * un free cash-flow supérieur à 5% du chiffre d'affaires annuel

* fin juin, Assystem avait renoncé à son objectif d'une hausse d'au moins 10% de son résultat opérationnel d'activité pour 2018 et dit prévoir désormais une stabilité en valeur, avec un recul au premier semestre avant une progression en deuxième partie d'année

* le groupe avait en revanche maintenu ses objectifs de génération de trésorerie et de croissance du chiffre d'affaires avec une progression plus soutenue attendue au deuxième semestre

Le communiqué de résultats: https://bit.ly/2NugXnc

