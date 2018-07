Sécurité au travail et bien-­être des salariés : Assystem Energy&Infrastructure, 1er ingénieriste certifié ISO 45001

Très impliqué dans le management de la santé et de la sécurité au travail au niveau international, Assystem E&I a obtenu ce lundi 23 juillet du cabinet Lloyd's Register la certification sécurité selon la toute nouvelle norme ISO 45001.

Évoluant dans l'environnement particulièrement contraint et sensible de la filière nucléaire, Assystem E&I a depuis longtemps mis en place des dispositifs de communication et de sensibilisation auprès de ses collaborateurs pour réduire les risques et favoriser le bien-­‐être au travail. Après le lancement d'une démarche basée sur la norme OHSAS, le groupe a poursuivi une politique volontariste de montée en puissance sur ce sujet, se trouvant très bien positionné pour demander la certification ISO 45001 dès sa publication en mars dernier. Son obtention ce 23 juillet traduit sa volonté d'optimiser encore davantage la maîtrise des risques dans une dynamique internationale reconnue.

« Le marché du nucléaire se développe fortement à l'international, où nous consolidons chaque année nos positions. A travers l'obtention de cette certification, nous voulons figurer parmi les meilleurs compétiteurs au monde et apporter à nos clients un gage de réassurance quant à notre capacité à maîtriser les risques inhérents à nos activités avec eux », explique Pascal Durand, Directeur Qualité Sécurité d'Assystem.

L'ISO 45001 prolonge les engagements déjà pris par Assystem. D'une part sur le renforcement de l'implication de la direction dans le pilotage de la sécurité et la communication auprès de l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils s'en approprient les enjeux. D'autre part sur l'animation dynamique des équipes avec des ateliers de sensibilisation pour contribuer à une prise de conscience collective.

« Notre objectif est de maintenir une exigence forte dans un environnement où certes le risque reste faible mais demeure présent », poursuit Pascal Durand, rappelant qu'en 2017, plus de 9000 heures de « causeries », ou « safety talk », ont été organisées dans le groupe à destination des 3 000 collaborateurs concernés.