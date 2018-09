AST Groupe : acquisition du groupe Ideoz

05/09/2018 | 07:53

Comme annoncé en juillet, AST Groupe indique avoir signé mardi l'accord définitif pour l'acquisition du groupe Ideoz, et détenir ainsi 100% de constructeur de maisons individuelles opérant en Charente Maritime et en Vendée.



Cette nouvelle acquisition confirme la volonté d'AST Groupe de devenir le deuxième constructeur de maisons individuelles. Sur 2018, Ideoz anticipe 200 ventes, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et une rentabilité supérieure à 6%.



Le paiement de l'acquisition se fait à hauteur de 80% en numéraire et 20% en actions AST Groupe. Les titres cédés sont assortis d'une clause de lock up de 18 et 36 mois afin d'associer les deux dirigeants d'Ideoz à son développement.



