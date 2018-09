AST Groupe : confirme ses objectifs 2018

25/09/2018 | 17:53

Solide premier semestre pour AST Groupe, qui a fait état ce mardi, hors cotation, d'un bénéfice net de 5,51 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, contre un précédent profit de 3,38 millions un an plus tôt.



Le bénéfice opérationnel s'affiche également en hausse, passant de 5,53 à près de 8,34 millions d'euros en glissement annuel. Le chiffre d'affaires augmente pour sa part de 61% comparativement aux 6 premiers mois de 2017 pour ressortir à 118,33 millions d'euros.



'Ces performances semestrielles confirment la pertinence du modèle économique d'AST Groupe et le confortent dans ses objectifs 2018 d'un chiffre d'affaires en croissance de + 30% avec une rentabilité supérieure à 8%', indique le groupe.





