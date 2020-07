Ast Groupe : AST Groupe : Activité du 1er semestre 2020 : 81 M EUR

Communiqué de presse

Bonne résistance de l'activité sur le semestre à 81 M€

Engouement confirmé pour la maison individuelle

Lancement de la maison modulaire M Design

En Millions d'euros T2 2020 * T2 2019 S1 2020 * S1 2019 Variation % Maisons Individuelles 26,9 36,7 51,3 73,3 -30% Promotion & Lotissements 8,3 13,0 16,5 19,8 -17% Système constructif industriel 6,4 7,3 12,9 14,5 -11% TOTAL 41,6 56,9 80,7 107,6 -25%

* Chiffres non audités

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, affiche une bonne résistance de son activité sur le semestre avec un chiffre d'affaires qui se porte à près de 81 M€ (- 25%) malgré un 2ème trimestre marqué par la crise sanitaire. L'activité d'AST Groupe, qui suit l'évolution des ventes de 2019, démontre ainsi la capacité du Groupe à mettre en oeuvre ses chantiers et à conserver une partie de son activité malgré les deux mois de confinement subis au cours du 2ème trimestre.

L'activité Maisons Individuelles, bien qu'en deçà des performances de 2019, se porte à 51,3 M€ sur le 1er semestre 2020 (- 30%). Après un bon 1er trimestre (+19%), l'activité Promotion & Lotissements plus marquée par la crise sanitaire sur le 2ème trimestre s'inscrit à 16,5 M€ (- 17%). La division Système constructif industriel affiche pour sa part un chiffre d'affaires trimestriel de 6,4 M€ en retrait de 0,9 M€ suite à la fermeture de l'usine POBI à partir de la mi-mars.

A ce jour, l'ensemble des chantiers du Groupe a repris et l'activité a retrouvé son niveau normatif depuis le courant du mois de juin.

Fort engouement des particuliers pour la maison individuelle

La réouverture dès le 11 mai de l'ensemble des agences commerciales, centres techniques ainsi que l'usine Pobi, a permis de sécuriser une partie de l'activité commerciale du Groupe sur la fin du 2ème trimestre. Ainsi, AST Groupe affiche un retrait limité de 18% de son activité commerciale sur le semestre par rapport à l'an dernier, avec 932 ventes dont 861 en Maisons Individuelles (yc ventes réseaux). En Promotion & Lotissements, le Groupe a enregistré sur le 1er semestre une nette progression des signatures de compromis par rapport au S1 2019. Elles s'élèvent à 443 lots (+ 96%) et représentent un chiffre d'affaires à réaliser de 74,3 M€ (+72%).

Par ailleurs, le confinement est venu renforcer la volonté des Français d'acquérir une maison individuelle. Cette période de confinement a été un révélateur de l'importance de la qualité du logement pour les Français puisque 38 % des habitants d'appartements affirment qu'elle leur a donné envie de déménager, soit 3 fois plus que les habitants de maisons[1]. Selon cette même étude, les Français qui jugent leur logement inadapté au confinement l'expliquent principalement par le fait qu'il manque un espace extérieur (52 % de citations), que leur logement est trop petit (49 % de citations), ou qu'il manque une pièce pour s'isoler (33 %)1.

Cette volonté s'est d'ailleurs confirmée dans les ventes de maisons individuelles du Groupe avec une accélération sur le mois de juin. Ces dernières ont progressé de 13% par rapport aux ventes de juin 2019 en dépit du durcissement des conditions d'octroi des prêts lié aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière et aux conséquences de la crise sanitaire.

Le développement du télétravail ainsi que la recherche d'espace et de verdure devraient favoriser l'expansion des zones péri-urbaines qui proposent des prix plus accessibles et un meilleur confort de vie. AST Groupe particulièrement bien implanté sur ces zones, a d'ores et déjà adapté son offre pour répondre à cette demande grandissante et mis en place des relais de croissance à fort potentiel, tels que sa nouvelle gamme de maisons modulaires, M Design intégralement réalisées en usine.

M Design, une maison neuve prête à vivre en moins de 15 jours

Fidèle à sa capacité d'innovation et d'anticipation, AST Groupe vient de lancer M Design, la maison modulaire contemporaine livrée prête à vivre. Ce concept unique offre à ses clients :

Design avec une gamme de 8 maisons aux lignes épurées et contemporaines ;

avec une gamme de 8 maisons aux lignes épurées et contemporaines ; Qualité avec une construction et des aménagements intégralement réalisés et contrôlés en usine ;

avec une construction et des aménagements intégralement réalisés et contrôlés en usine ; Rapidité d'exécution avec une pose sur site en 1 journée et une remise des clés dans les 15 jours qui suivent.

Ce concept innovant permet de réduire significativement les délais de livraison et de disposer d'une maison neuve en quelques semaines contre 18 mois actuellement[2]. Elle sera commercialisée auprès de promoteurs indépendants et d'agents immobiliers mais également au sein de l'activité promotion d'AST Groupe. Présentée aux agents immobiliers lyonnais, la maison témoin installée au siège du Groupe, a reçu un très bon accueil des professionnels qui voient ainsi une nouvelle offre à proposer à leurs clients. En effet, cette maison parfaitement adaptée aux capacités de financement des primo-accédants peut séduire la clientèle de l'ancien en recherche de biens disponibles rapidement.

Dans un environnement économique et un marché immobilier en mutation, AST Groupe dispose de leviers de croissance à forte valeur ajoutée et d'une situation financière très solide avec une trésorerie largement excédentaire qui lui permettent d'aborder sereinement les prochains mois et de poursuivre son développement.

Par ailleurs, les mesures d'économies et d'améliorations des process engagées l'an dernier combinées à la réduction des dépenses consécutive à la période de confinement devraient contribuer à l'amélioration de la rentabilité du Groupe sur le 1er semestre 2020.

Fort d'une résilience démontrée, d'une offre étoffée, d'une clientèle élargie et d'une capacité d'investissement intacte, AST Groupe va poursuivre son développement et profiter de toutes les opportunités de croissance offertes par la reprise d'activité.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Visionnez la vidéo M.Design en cliquant ici

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2020 – 22 septembre 2020

