Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 6 novembre 2018

Activité à 9 mois de 163,7 M€

1 600 ventes nettes à fin septembre

En Millions d'euros T3 2018 PC * T3

2018 * T3

2017 9 mois 2018

PC * 9 mois 2018 * 9 mois 2017 Variation % Maisons individuelles 19,7 30,2 20,6 60,5 107,7 55,3 95% Promotion & Lotissements 9,7 9,7 9,3 38,5 38,5 39,5 - 2% Réseaux & Services 1,0 1,0 1,3 4,0 4,0 3,9 2% Système constructif industriel 4,4 4,4 3,3 13,5 13,5 9,5 42% (Ossatures & Charpentes) TOTAL 34,8 45,3 34,6 116,5 163,7 108,2 51%

PC : le périmètre comparable ne tient pas compte du chiffre d'affaires de DPLE généré avant le 1er septembre 2018 et du chiffre d'affaires d'IDEOZ.

* Chiffres non audités

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, totalise un chiffre d'affaires de 45,3 M€ sur le 3ème trimestre 2018 en progression de 31%. A fin septembre, le Groupe affiche une activité de 163,7 M€ en croissance de 51,3 % (+ 8% à périmètre comparable).

L'activité en Maisons Individuelles confirme son dynamisme avec un chiffre d'affaires à 9 mois de 107,7 M€ qui double par rapport à 2017, sous l'impulsion de l'intégration de DPLE. A périmètre comparable, la division enregistre une solide croissance organique de 9,4% à 60,5 M€.

L'activité Promotion & Lotissements sur 9 mois est restée stable à 38,5 M€. Elle a été significativement affectée par des recours engagés sur certaines opérations, la baisse des ventes consécutive aux impacts des mesures gouvernementales (réduction du PTZ, suppression de l'APL accession) et l'allongement des délais chantiers lié à une importante pénurie d'entreprises. L'ensemble de ces évènements pèsera pour près de 20 M€ sur le chiffre d'affaires du Groupe et affectera sensiblement l'objectif de rentabilité de l'exercice en cours.

L'usine POBI maintient sa dynamique de croissance permettant à la division Système constructif industriel de s'inscrire en progression de 42% à 13,5 M€. Les travaux d'extension de l'usine sont en cours de finalisation et les premières menuiseries en aluminium sortiront courant novembre.

Des ventes en progression dans un marché immobilier en forte baisse

Comme anticipé, les nouvelles réformes gouvernementales entrainent une forte contraction du marché immobilier. En dépit de ce contexte, AST Groupe enregistre 1 600 ventes[1] à fin septembre en progression de + 23% par rapport à 2017, portées par la contribution commerciale de DPLE depuis le début de l'année et d'IDEOZ sur le mois de septembre.

A périmètre comparable (hors ventes DPLE et IDEOZ), les ventes de Maisons Individuelles (yc ventes Natilia et Villas Club) affichent sur le 3ème trimestre un recul contenu de 3%. Cette bonne maitrise commerciale permet sur 9 mois de limiter le retrait des ventes à 7,2% en volume et à 4,2% en valeur dans un marché qui marque une baisse de 15%.

En intégrant les ventes DPLE et IDEOZ à leur date d'acquisition, le Groupe totalise 1 358 ventes permettant d'afficher à fin septembre une croissance de + 36% par rapport à la même période l'an passé.

L'intégration du groupe IDEOZ se déroule conformément au plan de développement. Une nouvelle agence a notamment ouvert ses portes à Challans (85) et un autre point de vente devrait venir renforcer le réseau dès janvier 2019 à Niort (79).

Comme mentionné précédemment, l'activité Promotion enregistre à fin septembre une baisse de 19% de ses ventes par rapport à 2017. En valeur, la baisse se limite à – 11,2% bénéficiant du repositionnement des programmes.

Au 30 septembre 2018, le Groupe affiche une situation financière solide et dispose d'une capacité de financement intacte pour accompagner son développement.

Dans un marché immobilier dégradé, le mix d'activités d'AST Groupe et son modèle économique unique lui permettent d'afficher une croissance rentable et durable. Confiant dans ses perspectives, le Groupe confirme ses objectifs 2020 d'un chiffre d'affaires de 300 M€ pour une rentabilité opérationnelle de 8%.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2018 – 12 février 2019 après clôture

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

[1] Les ventes sont comptabilisées en tenant compte d'un taux d'annulation normatif historique.

