Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 12 novembre 2019

Chiffre d'affaires à 9 mois : 150 M€

Forte progression des ventes de 21% sur le 3ème trimestre

En Millions d'euros T3 2019 PC* T3 2019 * T3 2018 9 mois 2019 PC* 9 mois 2019 9 mois 2018 Variation % Maisons Individuelles 23,2 25,5 30,2 88,4 100,4 107,7 -7% Promotion & Lotissements 10,4 10,4 9,7 30,1 30,1 38,5 -22% Système constructif industriel 6,3 6,3 5,4 19,1 19,1 17,5 9% TOTAL 39,9 42,1 45,3 137,7 149,7 163,7 -9%

* Chiffres non audités

PC : le périmètre comparable ne tient pas compte du chiffre d'affaires de Maisons IDEOZ généré avant le 1er septembre 2019

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France1, totalise à fin septembre un chiffre d'affaires de 149,7 M€ reflétant l'évolution des ventes de l'an passé. Ainsi, l'activité Maisons Individuelles bien que portée par l'intégration d'IDEOZ s'inscrit à 100,4 M€ sur 9 mois et l'activité Promotion & Lotissements à 30,1 M€ après un 3ème trimestre en croissance de 7%. La division Système Constructif Industriel bénéficie de son côté du dynamisme du réseau Natilia et totalise 19,1 M€ sur les 9 premiers mois de l'année confirmant ainsi le bon positionnement de l'offre de maisons à ossatures bois du Groupe.



Plus de 1 650 ventes[1] à fin septembre

AST Groupe totalise sur le 3ème trimestre 476 ventes en croissance de 21% par rapport à la même période l'an passé (dont 16% à périmètre constant[2]) dans un marché de la maison individuelle qui progresse pour sa part de 12%[3] sur le même trimestre. Ces bonnes ventes permettent à AST Groupe d'enregistrer 1 651 ventes sur les 9 premiers mois de l'année en progression de 3,2% grâce à l'intégration d'IDEOZ et au développement continu des réseaux Natilia et Villas Club.

Le déploiement du réseau NATIBOX, les studios de jardin livrés prêts à être installés, se poursuit activement et connait un engouement certain auprès des candidats. Le Groupe devrait finalement compter 12 ouvertures de concessions d'ici fin 2019 au lieu de 10, et l'affluence des candidatures lui permet déjà d'anticiper près de 15 ouvertures pour l'an prochain.



Le Groupe a initié les toutes premières mesures de réorganisation, visant à améliorer ses process et renforcer la qualité de ses services, dont les premiers effets seront perceptibles au cours du 1er semestre 2020.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque Natilia.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2019 – 11 février 2020

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

[1] Les ventes sont comptabilisées en tenant compte d'un taux d'annulation normatif historique

[2] Hors ventes IDEOZ

[3] Source Caron Marketing

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60976-cp_ast_cat32019_v5.pdf Information financière trimestrielle :- Information financière du troisième trimestre

