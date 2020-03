Ast Groupe : AST Groupe : Résultats 2019 Informations complémentaires

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 25 mars 2020

Résultats annuels 2019

Informations complémentaires

Situation financière et continuité d'exploitation

Lors de sa communication sur les conséquences de la crise sanitaire (coronavirus), le Groupe a mentionné disposer au 19 mars 2020 de près de 33 M€ de disponibilités lui permettant de couvrir l'ensemble des charges à financer jusqu'à fin juin. Il est précisé que cette hypothèse ne tient compte que de la trésorerie immédiatement disponible, sans financement complémentaire et sans activation des mesures de soutien aux entreprises mises en place par le Gouvernement Français (décalage des échéances fiscales et sociales, prêts garantis par l'Etat…). Elle représente le plus pessimiste des scénarios possibles, à savoir un maintien du règlement des échéances fiscales et sociales, des charges fixes et de personnel, un arrêt de tous les chantiers jusqu'à fin juin et une absence totale d'encaissements sur les mois d'avril, mai et juin.

Disposant d'une situation financière solide et de la trésorerie nécessaire pour faire face à cette crise, AST Groupe confirme que les comptes ont été arrêtés en retenant le principe de continuité d'exploitation et que l'application de ce principe a été évaluée par ses commissaires aux comptes.

Dividende

Compte tenu du contexte macro-économique, le Conseil d'Administration d'AST Groupe réuni le 23 mars 2020 a décidé de reporter la décision de distribuer ou non un dividende pour l'exercice 2019. Un nouveau Conseil d'Administration se réunira en avril et le Groupe informera le marché de cette décision par voie de communiqué.

Présentation des résultats annuels 2019

La présentation des résultats annuels faite auprès des investisseurs lors de la réunion du mardi 24 mars 2020 est disponible et téléchargeable sur le site du Groupe : https://www.ast-groupe.fr/documents/presentations-financieres

Mai / Juin 2020 : Réunion de présentation des développements et de la maison modulaire[1]

[1] Sous réserve de la sortie de la période de confinement

