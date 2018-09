Ast Groupe : Acquisition confirmée du Groupe IDEOZ

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 5 septembre 2018

Acquisition confirmée du Groupe IDEOZ

Renforcement de l'activité Maisons Individuelles

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, a signé hier l'accord définitif pour l'acquisition du Groupe IDEOZ, constructeur indépendant de maisons individuelles.

AST Groupe détient ainsi 100% du capital d'IDEOZ, un constructeur de maisons individuelles opérant en Charente Maritime et en Vendée. Son positionnement innovant s'appuyant notamment sur une forte digitalisation de l'acquisition clients, lui permet d'afficher des ventes en croissance depuis 3 ans. Sur 2018, le groupe IDEOZ anticipe 200 ventes, un chiffre d'affaires de 20 M€ et une rentabilité supérieure à 6%.

Comme annoncé en juillet dernier, le paiement de cette acquisition se fait à hauteur de 80% en numéraire et 20% en actions AST Groupe. Les titres cédés sont assortis d'une clause de lock up de 18 et 36 mois afin d'associer les deux dirigeants d'IDEOZ dans le développement du Groupe, conformément à sa stratégie d'acquisition.

L'intégration des savoir-faire d'IDEOZ et les nombreuses synergies rapidement mises en œuvre, vont permettre à AST Groupe de renforcer significativement sa branche division Maisons Individuelles.

Cette nouvelle acquisition confirme la dynamique de croissance mixte (organique et externe) engagée par AST Groupe et sa volonté de devenir le 2ème constructeur de maisons individuelles.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2018 – 25 septembre 2018 après clôture

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

