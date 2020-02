Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 11 février 2020 – 18h

Chiffre d'affaires 2019 : 201M€

Ventes de maisons individuelles en croissance de 4%

Production de la 3 000ème maison Natilia

En Millions d'euros T4 2019* T4 2018 2019 PC* 2019* 2018 Variation % Maisons Individuelles 31,9 43,2 120,2 132,3 150,9 -12% Promotion & Lotissements 12,8 11,8 43,0 43,0 50,4 -15% Système constructif industriel 7,0 6,6 26,1 26,1 24,0 9% TOTAL 51,7 61,6 189,4 201,4 225,3 -11%

* Chiffres non audités

PC : le périmètre comparable ne tient pas compte du chiffre d'affaires de Maisons IDEOZ généré avant le 1er septembre 2019

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, clôture un exercice 2019 avec un chiffre d'affaires de 201,4 M€.

La division Maisons Individuelles s'inscrit dans la même tendance que les précédents trimestres et affiche un chiffre d'affaires de 132,3 M€. En Promotion et Lotissements, la progression du chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre permet de porter l'activité à 43 M€ sur l'année 2019.

L'activité Système constructif industriel, sous l'impulsion des ventes de maisons Natilia, confirme sa bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 26,1 M€ en croissance de 9%.

Croissance des ventes de maisons individuelles de 4%

En 2019, AST Groupe a totalisé 2 211 ventes[1] dont 91% en maisons individuelles. Ce segment affiche sur la période une croissance de 4% conforme à l'évolution du marché de la maison individuelle (+ 5%[2]) et bénéficie du maintien du PTZ pour les zones périurbaines (zones B2 et C).

3 000ème maison Natilia sortie d'usine

Au cours de l'exercice, le Groupe a produit sa 3 000ème maison Natilia et confirme ainsi sa position de 1er constructeur de maisons à ossature bois en France. L'usine POBI dédiée aux systèmes de construction industriels du Groupe intègre désormais la production des maisons à ossatures bois Natilia, des charpentes, des menuiseries (aluminium et PVC) et dernièrement des studios de jardin Natibox, commercialisés depuis fin 2019. Cette usine aux process calqués sur l'industrie automobile permet à AST Groupe de s'affranchir des conditions climatiques et d'offrir à ses clients des maisons de qualité constante. L'usine POBI constitue un important levier de croissance et est parfaitement calibrée pour absorber la montée en puissance régulière de la demande de maisons environnementales (capacité de production de 2 000 maisons par an).

Cet intérêt croissant pour les maisons environnementales confirme la pertinence de la stratégie d'AST Groupe qui vise à renforcer son offre de « maisons industrialisées » pour se positionner sur le marché porteur de l'habitat modulaire. Après les tests concluant du prototype réalisé en novembre 2019, le Groupe va inaugurer à Lyon d'ici fin avril la 1ère maison modulaire à ossature bois permettant de réduire à moins d'un mois le temps de chantier.

À horizon 2030, l'habitat modulaire (maisons à ossature bois et maisons modulaires) devrait représenter un marché de 3 milliards d'euros, soit 25% des constructions de nouveaux logements (vs. près de 11% aujourd'hui)[3]. En effet, la standardisation de l'offre va permettre d'industrialiser les process et ainsi supprimer les aléas des chantiers, offrir une qualité constante sur site et réduire significativement les délais de livraison. Ces avancées pourraient permettre de réduire jusqu'à 30% le prix de revient par rapport à une construction traditionnelle.

Fort d'une structure financière saine et solide, AST Groupe va poursuivre l'amélioration de ses process ainsi que le renforcement de sa qualité de services et devrait bénéficier des premiers effets sur le 1er semestre 2020.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque Natilia.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Résultats annuels 2019 – 24 mars 2020

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

[1] Les ventes sont comptabilisées en tenant compte d'un taux d'annulation normatif historique.

[2] Source Caron Marketing.

[3] Étude Les Echos – Décembre 2019 « Habitat modulaire : d'un marché de niche à un marché de masse ».

