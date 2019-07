Données financières (EUR) CA 2019 229 M EBIT 2019 12,4 M Résultat net 2019 8,20 M Trésorerie 2019 6,00 M Rendement 2019 5,66% PER 2019 6,91x PER 2020 5,33x VE / CA2019 0,22x VE / CA2020 0,19x Capitalisation 56,2 M Graphique AST GROUPE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AST GROUPE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 7,00 € Dernier Cours de Cloture 4,42 € Ecart / Objectif Haut 58,4% Ecart / Objectif Moyen 58,4% Ecart / Objectif Bas 58,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alain Tur Chairman & Director General Sylvain Tur Director & Deputy Director General Jérôme Gacoin Independent Director Martine Collonge Independent Director Olivier Lamy Director & Head-Investor Relations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AST GROUPE -21.07% 63 LENNAR CORPORATION 22.02% 0 D.R. HORTON 30.41% 0 PULTEGROUP 29.20% 0 NVR, INC. 43.50% 0 KB HOME 40.00% 0