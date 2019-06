Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 7 juin 2019

L'Assemblée Générale approuve le versement

d'un dividende de 0,25 € par action

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'AST Groupe, 3e constructeur de maisons individuelles en France, réunie le 5 juin 2019 au siège social du Groupe sous la présidence d'Alain TUR, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées dont les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018.

L'Assemblée a également validé le versement d'un dividende de 0,25€ par action, dont la mise en paiement interviendra le 21 juin 2019.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 1er semestre 2019 – 23 juillet 2019

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

