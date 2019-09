Ast Groupe : Résultats semestriels 2019

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 24 septembre 2019

Résultats semestriels 2019

Une transformation engagée pour améliorer la rentabilité

« Notre Groupe affiche sur ce 1er semestre des performances bien en deçà de ce que qu'il est normalement en mesure de délivrer. Nous avons bien entendu été affectés par des évènements inhérents au marché immobilier tels que la diminution des capacités de financement des primo-accédants et la pénurie d'entreprises, mais nous avons également identifié des disfonctionnements internes qui ont conduit à un manque d'efficience de nos équipes. Afin de retrouver notre niveau de prestations, nous avons initié une mutation profonde de notre organisation et de nos process avec pour objectifs d'améliorer l'efficacité de nos services, de retrouver une qualité fidèle aux standards du Groupe, de réduire nos délais de construction et de renforcer notre relation client. Notre priorité est de retrouver notre niveau de marge normatif pour une croissance rentable. Nous avons déjà démontré notre capacité à opérer ce type de transformation à l'image de notre usine POBI qui est désormais la division la plus profitable du Groupe. Nous n'abandonnons pas CAP300 qui reste un objectif et sommes convaincus d'être très bien positionnés pour répondre aux enjeux de demain. Dans un marché immobilier en mutation où les normes sont de plus en plus contraignantes, il est primordial de pouvoir se réinventer et d'anticiper les besoins futurs. Nos nouvelles offres innovantes que sont Natibox « studio de jardin » et la maison modulaire (3D), vont pouvoir répondre à cette nouvelle donne. Nous sommes prêts à relever ce défi et sommes pleinement mobilisés pour qu'AST Groupe retrouve ses meilleurs niveaux de performance. »

Alain Tur, PDG d'AST Groupe

En millions d'euros S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 107 632 118 332 Résultat opérationnel 1 475 8 338 % du CA 1,4% 7 % Résultat Net Part du Groupe

% du CA 749

0,7 % 5 513

4,7 %

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni le 23 septembre 2019, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2019. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen par les commissaires aux comptes.

AST Groupe a réalisé sur le 1er semestre 2019 un chiffre d'affaires de près de 108 M€ et bénéficié de l'intégration d'IDEOZ (98 M€ à périmètre comparable). Sur la période, le Groupe a fait face à un allongement de ses délais de chantiers lié à la pénurie d'entreprises sous-traitantes et à des centres de travaux moins performants. La baisse d'activité ainsi que ces retards ont fortement pesé sur l'organisation et la rentabilité des activités Promotion et Maisons Individuelles. L'activité Système Constructif Industriel affiche pour sa part un bon niveau de rentabilité avec un Résultat opérationnel de 2,5 M€. Ainsi, le Résultat opérationnel consolidé s'établit à 1,5 M€ sur le semestre contre 8,3 M€ au S1 2018, et le Résultat net se porte à 749 K€ à fin juin.

La situation financière du Groupe reste solide avec une trésorerie de 32,4 M€ à fin juin. L'endettement net s'inscrit à 2,7 M€[1] pour 32,5 M€ de capitaux propres portant le gearing à 8,3%1 (endettement net / Fonds propres).

Une refonte des process du Groupe

Face à ce constat, le Groupe a pris des mesures fortes afin d'améliorer l'ensemble de ses process, renforcer la qualité et optimiser la relation client. AST Groupe a notamment mis en place une démarche de Lean Construction visant à structurer les procédures internes et fluidifier la planification des tâches sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour se faire, les équipes vont pouvoir s'appuyer sur une plateforme Cloud collaborative permettant d'échanger avec tous les intervenants et de suivre en temps réel l'avancée des projets de construction. Alliant réactivité et performance, ces dispositifs permettront de diminuer les coûts, de réduire significativement les délais de construction et d'améliorer la relation client grâce à un accompagnement continu durant l'intégralité de son projet de construction.

La qualité, pilier du développement

Afin de fédérer et fidéliser les équipes, AST Groupe a mis en place un plan d'intéressement basé à hauteur de 60% sur des critères de qualité, mesurés notamment par une enquête de satisfaction clients externalisée impliquant les collaborateurs au travers d'interviews miroir. Par ailleurs, le Groupe va diffuser en interne une campagne de sensibilisation à la qualité. Réunies autour de cette même volonté de progresser, les équipes du Groupe pourront retrouver une dynamique positive et évoluer dans un état d'esprit solidaire et compétiteur.

Des leviers de croissance

Le Groupe va poursuivre le développement de ses ventes au travers de ses réseaux Natilia et Villas Club, mais également en mettant en place des mesures visant à augmenter les performances du Groupe : formation continue, renforcement de la présence terrain, challenge commercial, …

Convaincu que l'avenir repose sur une nouvelle façon de construire, AST Groupe va également activer ses relais de croissance et innover au travers de ses nouvelles offres que sont ses studios de jardin NATIBOX et le lancement de sa maison modulaire (3D) dont le prototype est actuellement en phase de test. Ces deux produits entièrement conçus et réalisés au sein de l'usine POBI, offrent le double avantage d'une livraison rapide et d'une qualité constante grâce à l'industrialisation du processus de construction.

Une priorité : le retour à une profitabilité normative

Dans cet environnement immobilier qui offre une visibilité limitée, le Groupe conserve comme objectif cible son plan CAP300 sans fixer à ce stade de nouvelle échéance. Il va concentrer en priorité ses efforts sur l'organisation et la redynamisation de ses activités avec en ligne de mire le retour à une rentabilité normative.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 – 12 novembre après clôture

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

[1] Hors impact IFRS 16. En tenant compte de l'impact IFRS 16, l'endettement net se porte à 10,7 M€ et le gearing à 32%.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60242-cp_ast_rs2019_vd.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews