AstiVita : Un premier vol de certification pour le 737 MAX ce lundi

Boeing entamera ce lundi une série de vols de certification pour le 737 MAX qui s'étaleront sur trois jours, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Cette série d'essais est cruciale pour le constructeur aéronautique américain qui traverse une crise inédite dans son histoire industrielle accentuée par les retombées économiques liées au nouveau coronavirus.

Le 737 MAX ne vole plus depuis que deux appareils se sont écrasés en 2018 et 2019 à cinq mois d'intervalle, tuant 346 personnes en Ethiopie et en Indonésie et déclenchant une série de poursuites judiciaires et d'enquêtes parlementaires qui ont privé l'avionneur d'une précieuse source de revenus.

Le logiciel commandant le système anti-décrochage de l'appareil a été mis en cause.

La FAA, l'autorité américaine de régulation aérienne, a informé le Congrès dimanche qu'elle avait achevé l'examen des nouveaux processus de sécurité mis en place par Boeing, ouvrant la voie à l'organisation des vols de certification.

Les appareils seront pilotés par des experts de la FAA qui "évalueront la pertinence des modifications proposées par Boeing sur le système de commandes automatiques de vol du 737 MAX".

(Eric M. Johnson David Shepardson; version française Nicolas Delame)