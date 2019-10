L'Europe finit dans le désordre, l'économie inquiète

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,3% à 5.438,77 points.

Le FTSE à Londres a perdu 0,63%, après avoir touché en séance un creux de huit mois, affecté par l'annonce d'une contraction surprise de l'activité dans le secteur des services en Grande-Bretagne.

La Bourse de Francfort était fermée, la journée étant fériée en Allemagne.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,12%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,04% et le Stoxx 600 de 0,02%.

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti nettement plus que prévu en septembre, à son rythme le plus faible en trois ans, alimentant les craintes concernant l'impact des tensions commerciales sur la croissance économique.

"La question maintenant est de savoir si la Réserve fédérale va intervenir et quand. Avec quelle ampleur ? Nous savons que la Fed se prépare à assouplir sa politique et les statistiques lui donnent un argument supplémentaire", commente Neil Wilson chez Markets.com.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, à la fin du mois, a bondi à 92,5%, contre 77% la veille.

Les indicateurs européens du jour ont confirmé le ralentissement économique dans la région: à l'échelle de la zone euro, l'activité du secteur privé a calé en septembre, la contraction prolongée du compartiment manufacturier affectant de plus en plus les services.

Les investisseurs suivront avec attention vendredi le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour confirmer ou apaiser les craintes de récession.

VALEURS

Remy Cointreau (+6,42%), Airbus (+4,25%) et Pernod Ricard (+4,25%) ont fini en tête du Stoxx 600, retrouvant des couleurs après la déconvenue causée mardi par la décision de l'OMC d'autoriser des droits de douanes américains sur 7,5 milliards de dollars d'importations de l'Union européenne.

A la lecture de la liste détaillée des produits concernés, les analystes estiment que l'impact économique réel sera moins important que redouté initialement.

"Pour le moment, le montant total des droits de douane est très faible et je ne pense pas qu'il y aura des mesures de représailles. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont certainement plus d'impact", a déclaré Claudia Panseri, chargée de stratégie chez UBS.

H&M, numéro deux mondial de l'habillement, a pris 3,91% après une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice imposable trimestriel.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P-500 prennent en moyenne 0,2%.

CHANGES

Le dollar cède 0,27% face à un panier de devises de référence au moment de la clôture européenne, conséquence de l'anticipation d'une baisse de taux de la part de la Fed.

La baisse du dollar permet au yen, valeur refuge, de grimper à un plus haut d'un mois.

Dans le même temps, l'euro gagne 0,26% à 1,099 dollar, au plus haut depuis le 25 septembre.

La livre s'octroie plus de 0,7% face au dollar, à un pic d'une semaine, après l'accueil jugé assez favorable de Steve Baker, président d'un groupe de députés conservateurs eurosceptiques, aux dernières propositions du Premier ministre britannique sur le Brexit.

Donald Tusk, le président du Conseil européen, a laissé la porte ouverte à davantage de discussions avec le Royaume-Uni sans être pour autant convaincu.

TAUX

Les rendements des Treasuries sont en baisse, pénalisés par les anticipations de baisse prochaine des taux aux Etats-Unis avec l'accumulation d'indicateurs décevants.

Le 10 ans perd plus cinq points de base à 1,543%, après être tombé à 1,509% à la suite de l'ISM des services.

En Europe, le rendement du Bund à 10 ans a fini à -0,585% après avoir inscrit un plus bas d'une semaine à -0,6%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en repli, proche de leur plus bas de deux mois, en raison des inquiétudes que fait peser le ralentissement de la croissance mondiale sur la demande de brut.

Le contrat décembre sur le Brent évolue autour de 57,33 dollars et le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,04% à 52,09 dollars.

MÉTAUX

Comme les Treasuries, l'or profite des inquiétudes sur la croissance mondiale: le cours de l'once sur le marché "spot" prend 0,6% à 1.508,3 dollars.

par Laetitia Volga