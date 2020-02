Aston Martin : Bank of America abaisse sa cible

10/02/2020 | 13:32

Bank of America Global Research réitère son opinion 'sous-performance' sur Aston Martin Lagonda avec un objectif de cours ramené de 400 à 360 pence, après l'annonce d'une levée de fonds de 500 millions de livres sterling.



'Si ceci offre quelques marges de respiration, nous pensons que les perspectives pour 2020-21 demeurent très difficiles', réagit le broker, qui se dit 'significativement sous le consensus' et anticipe une perte opérationnelle ajustée en 2020.



