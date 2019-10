Aston Martin : est à son prix, selon Deutsche Bank

09/10/2019 | 09:09

Deutsche Bank a repris le suivi de l'action automobile Aston Martin Lagonda avec un premier conseil de 'conserver' la valeur britannique. L'objectif de cours associé est de 600 pence, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 35%.



Les analystes ont pris en compte les dernières nouvelles, notamment l'avertissement sur résultats et l'augmentation de l'endettement.



'A son cours actuel, nous sommes d'avis que l'action donne une juste image du rapport rendement/risque du dossier Aston Martin Lagonda', indique une note de recherche.





