Aston Martin Lagonda : -20% après une vive réduction des objectifs

"L'environnement externe difficile mis en évidence en mai s'est aggravé, de même que les incertitudes macroéconomiques. Nous prévoyons que cette situation se poursuivra pour le reste de l'année et nous restons prudents pour 2020". Le management d'Aston Martin n'y va pas par quatre chemins ce matin pour résumer sa situation, en utilisant un florilège de termes que les investisseurs n'ont pas envie d'entendre. A quel point la situation est-elle compliquée ? Les revenus sont certes en hausse de 6% au terme du premier semestre, mais les livraisons 2019 devraient se situer dans la fourchette 6300 à 6500 véhicules, loin des 7100 à 7300 annoncés initialement. La marge d'Ebitda annuelle se limitera à 20% et la marge d'Ebit ajustée à quelque 8%. Avant l'avertissement, Jefferies misait sur 22,9% de marge d'Ebitda et 11,8% de marge d'Ebit.