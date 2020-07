Aston Martin Lagonda Global Holdings plc : Demain ne meurt jamais

"Mr Bond, vous avez la fâcheuse habitude de survivre", Louis Jourdan, Octopussy avec Roger Moore.

On ne peut pas en dire autant de l'action Aston Martin, voiture de prédilection de James Bond, qui a connu une performance très décevante de -92% depuis son introduction en bourse en 2018.

Aston Martin a en effet connu des changements de direction et de propriétaire au cours des derniers mois. Début juin, Tobias Meyer, ancien PDG de Mercedes-AMG a été nommé PDG d'Aston Martin en remplacement d'Andy Palmer et prendra ses fonctions le 1er août.

Par ailleurs, les ventes d'Aston Martin ne cessent d'être décevantes, entraînant un résultat net négatif pour les exercices fiscaux 2018 et 2019. La chute des ventes a de surcroît était amplifiée par l'épidémie de coronavirus. La marque de luxe a annoncé début juin qu'elle comptait supprimer jusqu'à 500 emplois pour faire face à cette baisse de volume. Un plan de réduction des coûts a également été mis en place. Le groupe britannique est particulièrement endetté avec un ratio Dette/EBITDA de 6,53x pour 2019.

La production de ce nouveau DBX est donc crucial pour attirer de nouveaux acheteurs et donc in fine augmenter les volumes de ventes. Cela permettra à Aston Martin d'entrer sur un nouveau segment de marché. Néanmoins, il s'agit d'une arrivée plutôt tardive en comparaison du SUV de Bentley (Volkswagen) et de Rolls-Royce (BMW).

"Le DBX est devenu la voiture qui fera entrer Aston Martin dans une nouvelle ère audacieuse", a déclaré Marek Reichman, directeur de la création d'Aston Martin.

Les livraisons de ce modèle débuteront dans le courant du mois. 80% de la production devrait être vendue à l'étranger, ce qui illustre l'importance de ce modèle pour Aston Martin.

La production dans l'usine de St Athan au Pays de Galles, où le modèle est en cours de construction, avait été arrêté en mars à cause du confinement, mais a redémarré depuis grâce à des mesures de sécurité.