Aston Martin Lagonda Global Holdings plc : les pertes explosent, mais le plan de redressement se poursuit

La pandémie en cours ne fait évidemment pas les affaires d'Aston Martin Lagonda, déjà dans une situation délicate avant le début de la crise. Le constructeur de prestige britannique a vu son chiffre d'affaires fondre à 78,6 M£ au premier trimestre 2020, contre 196 M£ un an plus tôt. 578 véhicules ont été écoulés sur la période, contre 1057 un an avant. La perte opérationnelle se creuse de -3,2 à -76,7 M£. La perte avant impôts atteint -118,9 M£. La dette nette s'accroît de 250 M£ à 956,1 M£.

Le nouvel homme fort groupe, Lawrence Stroll, qui a amené un pool d'investisseurs pour sauver la société, explique dans le communiqué diffusé ce matin que le court terme est aussi difficile qu'anticipé. Il se dit en revanche encore plus confiante et enthousiaste dans le plan pluriannuel destiné à redresser la barre. Difficile de dire, à ce stade, si cela procède plus de la méthode Coué ou du rationnel. Le dirigeant entend poursuivre la politique de réduction des stocks et se montre confiant pour la DBX, le futur fleuron de la marque, qui devrait être livrée à partir de l'été.

Dans le contexte actuel, il est évident que l'entreprise ne fournit pas de prévisions annuelles. Elle part du principe que le contexte va rester compliqué, et continue par conséquent ses efforts sur les coûts. Elle réfléchit en parallèle à tous les moyens possibles pour renforcer ses ressources financières.