Aston Martin Lagonda Global Holdings plc : va supprimer 500 emplois, 20% de ses effectifs

"Le plan exige une remise à plat fondamentale qui comprend une réduction planifiée de la production de voitures de sport à moteur avant afin de rééquilibrer l'offre et la demande", explique la direction, qui confirme la livraison cet été des premiers SUV du groupe, le modèle DBX, sur lequel elle compte beaucoup.

Comme dans le reste de la filière automobile actuellement, peut-être plus encore chez Aston Martin, réorganisation rime avec effectifs en réduction. Des consultations vont être lancées pour supprimer 500 emplois, à cause de volumes de ventes moins élevés que prévu et de la nécessité de restaurer la rentabilité. Des économies sont aussi planifiées en réduisant le nombre de sous-traitants, le coût des déplacements ou le marketing. Au 31 décembre dernier, l'entreprise comptait 2450 employés. Le plan proposé concerne donc un peu plus de 20% des effectifs.

Sur une base annualisée, les efforts doivent permettre d'économiser 10 M£ de plus que les 10 M£ déjà annoncés fin janvier sur l'exploitation, plus 8 M£ sur les coûts de fabrication directs (en fonction des volumes) et 10 M£ sur l'investissement. Soit en tout 40 M£. Les coûts associés à ces mesures sont estimés à 12 M£ en 2020.