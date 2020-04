Aston Martin Lagonda décolle après les propos de son PDG

L'homme d'affaires canadien vient de prendre les rênes de la firme britannique après avoir pris une participation personnelle à la tête d'un consortium d'investisseurs cherchant à redresser la situation de la marque connue pour son association avec James Bond. Comme des milliers d'entreprises britanniques, Aston Martin a suspendu la production de deux usines à la fin du mois de mars dans le cadre du verrouillage strict du pays contre l'épidémie de coronavirus. Le titre prenait 10% en matinée.

La semaine dernière, Aston Martin a prolongé la suspension jusqu'au 27 avril. "Au cours de cette première année, nous allons réinitialiser l'entreprise", a déclaré lundi M. Stroll, le nouveau président exécutif de la société, dans un communiqué. "Notre objectif le plus urgent est de planifier le redémarrage de nos activités de fabrication, en particulier pour lancer la production du premier SUV de la marque, le DBX, et de ramener l'organisation à sa pleine capacité de fonctionnement". Il a également déclaré qu'Aston Martin allait étoffer son carnet de commandes et investir dans le développement de voitures à moteur central, tout en envisageant la production de voitures électriques à plus long terme.