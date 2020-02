Aston Martin à quitte ou double en 2020

La perte de l'entreprise basée dans le centre de l'Angleterre survient alors que le constructeur a affiché une baisse de 9% de son chiffre d'affaires annuel. Le directeur financier, Mark Wilson, quittera ses fonctions au plus tard le 30 avril. Aston Martin Lagonda a souligné, en outre, que la fourniture de certains composants a été perturbée par l'épidémie de coronavirus, mais qu'il n'y a pas d'impact sur la production à ce stade. Les stocks sont suffisants jusqu'à la fin mars.

"2020 sera une année de remise à plat pour l'entreprise, afin qu'elle puisse commencer à fonctionner comme une véritable marque de voitures de luxe. Ce processus est absolument nécessaire pour la performance et la valeur à long terme", souligne la direction. Cette année, les ventes seront "sensiblement inférieures" à celles de 2019, car la société "s'efforce de réduire les stocks des concessionnaires pour les ramener au niveau d'une marque de luxe".

zb_graphique_de_cours

Aston Martin accorde une grande importance aux programmes DBX et Valkyrie, qui sont les clefs de la renaissance. Les premières livraisons sont prévues pour l'été 2020, sous réserve de l'impact éventuel du Covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement et de niveaux de qualité suffisants. L'EBITDA ajusté de l'exercice 2020 sera très dépendant du second semestre, notamment à cause du début des livraisons des DBX. Le programme d'économies doit permettre 10 M£ d'économies annualisées, dont 7 M£ en 2020.

Le Covid-19 est un facteur d'incertitude majeur, pour l'approvisionnement mais aussi pour la demande, puisque la Chine a été le marché le plus dynamique pour l'entreprise en 2019 (9% des ventes). Aston Martin lance en parallèle aujourd'hui ses opérations de refinancement, avec notamment la levée de fonds de 182 M£ à 400 GBp par titre réservée à Lawrence Stroll et ses alliés. Le tite cotait en clôture hier soir 393,70 GBp.