La valeur du jour en Europe ASTON MARTIN a creusé ses pertes en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aston Martin (-13,81% à 337 pence) chute lourdement sur la place de Londres, dans le sillage de résultats annuels dans le rouge. Ainsi, l’iconique constructeur automobile a accusé une perte avant impôts de 104,3 millions de livres sterling, contre -68,2 millions en 2018. De son côté, l’Ebitda ajusté ressort à 134,2 millions de livres, soit une chute de 46% par rapport à 2018. Enfin, le chiffre d’affaires s’établit à 997,3 millions de livres, en baisse de 9% sur un an. Ces résultats peu engageants s'accompagnent de l'annonce de la démission du directeur financier le 30 avril prochain." L'année 2019 a été une période extrêmement difficile pour la société ", a reconnu Dr Andy Palmer, le PDG d'Aston Martin. Le groupe avait d'ailleurs lancé un profit warning début janvier.Pour 2020, Aston Martin table sur une baisse sensible des volumes pour ses modèles sport. Il ajoute que le SUV DBX et l'Aston Martin Valkyrie seront des programmes de lancements clefs. Pour se relancer, la marque préférée de James Bond pourra également s'appuyer sur le soutien d'un groupe d'investisseurs, menés par le milliardaire canadien Lawrence Stroll.Concernant la crise du coronavirus, Aston Martin indique que cela pèsera sur la demande du marché chinois, qui a représente 9% de ses volumes en 2019. Du côté de la supply chain, le constructeur assure avoir suffisamment de composants pour sa production au moins jusqu'à fin mars.En première approche, Jefferies a réitéré sa recommandation Conserver sur le titre Aston Martin, ainsi que son objectif de cours de 475 pence. Plus qu'une injection de liquidités, le broker estime que le groupe britannique nécessite une " profonde réinitialisation ".