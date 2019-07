Nouvelle sortie de route pour Aston Martin

Nous ne voulons pas d'un Brexit sans accord en raison des perturbations que cela provoquerait aux frontières

", a déclaré le CEO Andy Palmer.

Il y a quelques jours, Jefferies s'interrogeait sur la nécessité de lancer une augmentation de capital et sur la crédibilité du plan stratégique "Second Century". Le management d'AML a réitéré ce matin son attachement au projet et entend "s'assurer que la structure de financement adéquate est en place". De quoi ouvrir la voie à la spéculation, même si la société évoque surtout une optimisation via de la dette et de nouvelles lignes de crédit.