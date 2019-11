AstraZeneca : Liberum ajuste sa cible à la hausse

27/11/2019 | 10:01

Liberum réitère sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca et ajuste son objectif de cours de 82,5 à 83 livres sterling, affichant pour le laboratoire pharmaceutique des prévisions au dessus du consensus à moyen terme.



'Astra a renoué avec la croissance avec un portefeuille de médicaments rafraichi. Dans les cinq prochaines années, ils vont ajouter plus de 13 milliards de dollars aux ventes', souligne le broker, ajoutant que la croissance des coûts sera limitée.



En conséquence, l'intermédiaire financier prévoit pour le groupe de santé anglo-suédois des croissances de 18% par an pour le profit opérationnel et de 19% par an pour le BPA coeur, sur la période 2019-2024.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.