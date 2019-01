AstraZeneca : Liberum confirme son conseil et l'objectif

07/01/2019 | 17:06

Liberum confirme son conseil ' conserver ' sur la valeur et son objectif de cours de 53 £ après l'annonce de mouvement au sein de la direction.



Le groupe annonce la nomination de José Baselga comme responsable de la R&D oncologique, dans le cadre d'une scission de ses activités de recherche-développement en deux entités biopharmaceutique et oncologique.



'Nous entrons dans ce que nous espérons être une période de croissance soutenue pour les années à venir, c'est pourquoi nous avons décidé d'aligner plus étroitement nos activités R&D et commerciales', explique le directeur général Pascal Soriot.



Il a également été indiqué dans la presse vendredi dernier que Mark Mallon et Bahija Jallal quitteraient AstraZeneca. Mark Mallon serait sur le point de prendre la direction de la société américaine Ironwood Pharmaceuticals tandis que Bahija Jallal devrait rejoindre le groupe Immunocore au poste de PDG rapporte Liberum.



