AstraZeneca : Liberum remonte sa cible après l'accord Daiichi

05/04/2019 | 11:03

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur AstraZeneca, Liberum rehausse son objectif de cours de 58 à 64 livres sterling, après la signature par le laboratoire pharmaceutique d'un accord avec Daiichi Sankyo pour coopérer sur l'anticancéreux DS8201.



Ayant regardé le potentiel de ventes de ce médicament dans les cancers HER2+, le broker pense qu'il devrait être un blockbuster dans sa première indication et qu'il a toutes les chances d'atteindre trois milliards de dollars ou plus de ventes mondiales.



'Toutefois, la valeur réelle de cet accord ne sera visible dans les résultats qu'après 2023, quand les essais cliniques s'ouvriront à des populations de patients plus larges', tempère l'intermédiaire financier.



