AstraZeneca : cède plusieurs produits en Europe et en Russie

30/10/2019 | 15:15

AstraZeneca a poursuivi mercredi son programme de céssion de vieux médicaments, avec la vente des médicaments antipsychotiques Seroquel et Seroquel XR en Europe et en Russie.



AstraZeneca a accepté de vendre la licence des droits commerciaux de Seroquel à la société allemande Cheplapharm pour un montant de 178 millions de dollars.



Cheplapharmd pourrait également effectuer des paiements supplémentaires en fonction des ventes pouvant atteindre 61 millions de dollars, a déclaré le fabricant de médicaments.



Seroquel et Seroquel XR, principalement utilisés pour traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire, ont perdu leur protection de brevet en Europe et en Russie.



