AstraZeneca : émission obligataire pour trois milliards

15/08/2018 | 12:17

AstraZeneca fait part d'une émission obligataire pour un montant global de trois milliards de dollars pour refinancer sa dette existante, émission composée de quatre tranches de maturités allant de 2023 à 2048.



Les deux premières tranches de 850 et 400 millions de dollars, arrivant à maturité en 2023, seront respectivement à taux fixe avec un coupon de 3,5% et à taux variable avec un coupon de Libor trois mois plus 0,665%.



Les deux tranches suivantes, d'un milliard de dollars à maturité 2029 et de 750 millions à maturité 2048, seront à taux fixes et porteront des coupons de 4% et de 4,375% respectivement.



