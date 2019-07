AstraZeneca : reçoit une autorisation de la FDA

22/07/2019 | 16:32

AstraZeneca annonce ce lundi avoir reçu l'autorisation de la FDA concernant une mise à jour des informations de son immunothérapie Imfinzi, afin d'inclure les données de survie d'un essai de phase III chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade avancé.



La mise à jour de la notice d'information est basée sur des résultats qui montrent un bénéfice de survie globale significatif et cliniquement prouvé pour le traitement par Imfinzi par rapport au placebo, réduisant le risque de décès de 32%.



L'Imfinzi est approuvé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules de stade III non résécable dans plus de 45 pays, dont les États-Unis, les membres de l'Union européenne et le Japon.





