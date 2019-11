AstraZeneca : un fonds d'investissement chinois dans la santé

06/11/2019 | 15:14

AstraZeneca a signé un accord avec CICC, l'une des plus grandes banques d'investissement de Chine, afin de créer conjointement un fonds industriel de la santé dont la taille pourrait atteindre un milliard de dollars, a annoncé le fabricant de médicaments anglo-suédois.



Le fonds - qui sera le plus grand fonds industriel de santé créé par AstraZeneca - soutiendra les sociétés et partenaires nationaux, y compris ceux basés sur ses sites de fabrication à Wuxi, a annoncé le groupe.



Le fonds ciblera également les entreprises internationales cherchant à établir une présence en Chine, a déclaré AstraZeneca.



Le groupe a également déclaré qu'il ferait plus que doubler son effectif de recherche et développement de Shanghai, qui devrait atteindre environ 1 000 personnes, tout en établissant un nouveau centre d'innovation en matière d'IA, également à Shanghai.



Les annonces ont été faites à la foire China International Import Expo (CIIE) à Shanghai.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.