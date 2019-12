AstraZeneca : vend les droits américains pour la schizophrénie

03/12/2019 | 11:27

AstraZeneca annonce la vente des droits commerciaux du médicament pour la schizophrénie Seroquel aux États-Unis et au Canada à la société allemande Cheplapharm, a annoncé le groupe.



Cette décision s'inscrit dans la stratégie du fabricant de médicaments anglo-suédois visant à réduire le nombre de médicaments matures dans son portefeuille afin de permettre le réinvestissement dans les principaux domaines thérapeutiques, a-t-il déclaré.



Seroquel et Seroquel XR, principalement utilisés pour traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire, ont perdu leur protection par un brevet composé aux États-Unis et au Canada.



Cheplapharm a récemment acheté les droits commerciaux de Seroquel sur la plupart des marchés européens et russes.



