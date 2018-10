Données cliniques encourageantes pour un anticancéreux d'Innate Pharma

Données financières ($) CA 2018 22 357 M EBIT 2018 5 470 M Résultat net 2018 2 276 M Dette 2018 14 730 M Rendement 2018 3,52% PER 2018 42,31 PER 2019 35,66 VE / CA 2018 5,04x VE / CA 2019 4,75x Capitalisation 97 850 M Graphique ASTRAZENECA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ASTRAZENECA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 78,4 $ Ecart / Objectif Moyen 1,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pascal Soriot Chief Executive Officer & Executive Director Leif Valdemar Johansson Non-Executive Chairman Pam P. Cheng Executive VP-Operations & Information Technology Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director Sean Bohen Chief Medical Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ASTRAZENECA 9.72% 97 642 JOHNSON & JOHNSON -4.19% 374 244 PFIZER 20.87% 257 933 NOVARTIS 0.07% 220 104 ROCHE HOLDING LTD. -4.56% 206 610 MERCK AND COMPANY 23.44% 192 044