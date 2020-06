AstraZeneca : Oddo réitère son conseil après les rumeurs

08/06/2020 | 10:20

AstraZeneca aurait approché Gilead le mois dernier en vue d'un rapprochement selon Bloomberg.



' Les revenus du nouvel ensemble seraient quasi intégralement réalisés avec des médicaments de prescription, faisant d'AstraZeneca la plus grosse pharma de prescription au monde à égalité avec Roche (source evaluatepharma) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que le rationnel d'un tel rapprochement lui parait tout à fait crédible. ' Les portefeuilles produits des 2 sociétés sont très complémentaires, AstraZeneca apportant l'oncologie et le respiratoire, Gilead ses anti-infectieux (VIH, Hépatite C) '.



' Les 2 sociétés ensembles auraient un FCF annuel moyen de 20 Md$ sur les 5 prochaines années. Au final, dans cette structure, la relution à horizon 2025e des BPA d'AstraZeneca serait de 5% ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 8100 p.



