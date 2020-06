AstraZeneca : UBS confirme son conseil après les rumeurs

08/06/2020 | 11:51

UBS maintient son conseil à la vente sur le titre AstraZeneca, avec un objectif de cours de 7 300 pence, alors que Bloomberg a annoncé que le fabricant de médicaments britannique avait approché Gilead pour une éventuelle fusion.



'À première vue, cela semble un peu étrange étant donné qu'il n'y a pratiquement aucun chevauchement thérapeutique (Gilead est principalement antiviral) et stratégique entre les entreprises', indique le bureau d'analyses dans une note aux clients.



'Cependant, Gilead a ce que AstraZeneca n'a pas - beaucoup d'argent (24 milliards de dollars au premier trimestre)', a souligné UBS.



Avec AstraZeneca qui est à la recherche de liquidités et Gilead qui a besoin d'un pipeline (dont AstraZeneca dispose), il pourrait y avoir un certain sens stratégique dans un tel accord, a rajouté UBS.



