AstraZeneca : neutre, Jefferies ne croit pas en une fusion

08/06/2020 | 14:44

L'analyste Jefferies confirme ce lundi sa recommandation 'Conserver' sur le titre AstraZeneca, après les informations parues dans Bloomberg concernant une fusion avec Gilead.



'Nous pensons qu'une telle transaction, qui serait probablement une fusion à parts égales, est peu probable étant donné la justification stratégique limitée d'AstraZeneca à l'heure actuelle (...). Cette dernière présente une croissance à court terme impressionnante, un pipeline relativement solide et une thèse de leviers d'exploitation, nous remettons donc en question les avantages d'une fusion', indique le broker.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 8.000 pence sur la valeur.



